Экспорт иранской нефти резко вырос после снятия блокады США
Поставки иранской нефти выросли до самого высокого уровня с начала конфликта после снятия американской блокады с Ормузского пролива. Об этом пишет Bloomberg.
Открытие маршрута, вместе с тем, способствовало снижению цен на иранский ресурс. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что трейдеры и посредники предлагают спотовые партии иранской легкой нефти с поставкой в июле со скидкой от $2,50 до $5 за барр. по сравнению с эталонной ценой на нефть марки Brent. До заключения сделки иранская нефть продавалась со скидкой около $1 к Brent.
Агентство отмечает, что интерес к покупке со стороны независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остается низким из-за растущих убытков и сокращения объемов производства. Кроме того, санкции США против китайской Hengli Petrochemical из-за предполагаемых закупок ресурса со стороны Ирана также способствовали «некоторой настороженности» среди покупателей.
22 июня США и Иран договорились о создании комитета высокого уровня для политического контроля за процессом посредничества. Комитет согласовал дорожную карту для заключения окончательного соглашения в течение 60 дней. Это заложило основу для немедленного начала дальнейших технических переговоров. Блокада с Ормузского пролива была снята в середине июня.