Экспорт иранской нефти резко вырос после снятия блокады США

Открытие маршрута, вместе с тем, способствовало снижению цен на иранский ресурс. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что трейдеры и посредники предлагают спотовые партии иранской легкой нефти с поставкой в июле со скидкой от $2,50 до $5 за барр. по сравнению с эталонной ценой на нефть марки Brent. До заключения сделки иранская нефть продавалась со скидкой около $1 к Brent.