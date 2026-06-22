Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 017,92-1,96%RGBI116,29-1,02%CNY Бирж.10,882+0,69%IMOEX2 373,01-1,96%RGBITR771,4-0,9%
Главная / Бизнес /

Экспорт иранской нефти резко вырос после снятия блокады США

Ведомости

Поставки иранской нефти выросли до самого высокого уровня с начала конфликта после снятия американской блокады с Ормузского пролива. Об этом пишет Bloomberg.

Открытие маршрута, вместе с тем, способствовало снижению цен на иранский ресурс. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что трейдеры и посредники предлагают спотовые партии иранской легкой нефти с поставкой в июле со скидкой от $2,50 до $5 за барр. по сравнению с эталонной ценой на нефть марки Brent. До заключения сделки иранская нефть продавалась со скидкой около $1 к Brent.

Агентство отмечает, что интерес к покупке со стороны независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остается низким из-за растущих убытков и сокращения объемов производства. Кроме того, санкции США против китайской Hengli Petrochemical из-за предполагаемых закупок ресурса со стороны Ирана также способствовали «некоторой настороженности» среди покупателей.

22 июня США и Иран договорились о создании комитета высокого уровня для политического контроля за процессом посредничества. Комитет согласовал дорожную карту для заключения окончательного соглашения в течение 60 дней. Это заложило основу для немедленного начала дальнейших технических переговоров. Блокада с Ормузского пролива была снята в середине июня.

Читайте также:Ормуз как урок устойчивости
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте