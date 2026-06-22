Ормуз как урок устойчивости

Чтобы понять масштаб событий, важно понимать, чем является Ормузский пролив для мировой экономики. Это единственный путь к открытому морю, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Для нефти, газа и значительной части химической продукции это узкое горлышко – единственный морской выход из региона. Через него проходит около 20% мировой торговли нефтью, до 30% глобального экспорта сжиженного природного газа и порядка 50% мирового экспорта удобрений из стран Персидского залива. В нормальной ситуации ежедневно по проливу следовало до 300 судов и вся инфраструктура была выстроена как вокруг ключевого энергетического и транзитного коридора. Когда такое звено выпадает, это не локальная проблема нескольких стран, а сдвиг всей логистической картины мира.