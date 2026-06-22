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Ормуз как урок устойчивости

Как быстро нормализуется логистика Персидского залива
Алексей Каналин , заместитель генерального директора «Траско» по региональному развитию ЦФО

Начало процесса по разблокировке судоходства в Ормузском проливе совсем не означает, что проблемы мировой и российской логистики закончились. Новость о соглашении между США и Ираном, которое предусматривает возобновление коммерческого судоходства, позитивно воспринята всеми игроками логистического рынка. Однако в реальности это скорее старт долгого и сложного процесса возвращения к более‑менее привычным ритмам работы, чем моментальное снятие всех ограничений и рисков.

Чтобы понять масштаб событий, важно понимать, чем является Ормузский пролив для мировой экономики. Это единственный путь к открытому морю, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Для нефти, газа и значительной части химической продукции это узкое горлышко – единственный морской выход из региона. Через него проходит около 20% мировой торговли нефтью, до 30% глобального экспорта сжиженного природного газа и порядка 50% мирового экспорта удобрений из стран Персидского залива. В нормальной ситуации ежедневно по проливу следовало до 300 судов и вся инфраструктура была выстроена как вокруг ключевого энергетического и транзитного коридора. Когда такое звено выпадает, это не локальная проблема нескольких стран, а сдвиг всей логистической картины мира.

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