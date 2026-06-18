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США сняли морскую блокаду с портов Ирана

Американские корабли останутся в регионе
Ведомости

США сняли морскую блокаду с портов и прибрежных зон Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США в X.

«Сегодня силы США сняли блокаду со всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов и прибрежных районов, в соответствии с указанием президента», – говорится в сообщении.

Американские военные корабли останутся в регионе для контроля реализации мирного соглашения, уточнили в командовании.

17 июня США обнародовали меморандум о взаимопонимании с Ираном. Меморандум включает 14 пунктов. Речь по договоренностям о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, о смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана, а также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.

Соглашение позволило американской стороне разблокировать Ормузский пролив. Соединенные Штаты также могут смягчить экономические меры и санкции.

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