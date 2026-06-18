США сняли морскую блокаду с портов Ирана

17 июня США обнародовали меморандум о взаимопонимании с Ираном. Меморандум включает 14 пунктов. Речь по договоренностям о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, о смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана, а также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.