США сняли морскую блокаду с портов Ирана

США сняли морскую блокаду с портов ИранаАмериканские корабли останутся в регионе
США сняли морскую блокаду с портов и прибрежных зон Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США в X.
«Сегодня силы США сняли блокаду со всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов и прибрежных районов, в соответствии с указанием президента», – говорится в сообщении.
Американские военные корабли останутся в регионе для контроля реализации мирного соглашения, уточнили в командовании.
17 июня США обнародовали меморандум о взаимопонимании с Ираном. Меморандум включает 14 пунктов. Речь по договоренностям о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, о смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана, а также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.
Соглашение позволило американской стороне разблокировать Ормузский пролив. Соединенные Штаты также могут смягчить экономические меры и санкции.