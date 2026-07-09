США атаковали территории Ирана вблизи АЭС «Бушер»

В тот же день портал Axios со ссылкой на американского чиновника писал, что американские военные ударили по объектам транспортной инфраструктуры Ирана впервые после введения режима прекращения огня 8 апреля. По данным издания, 8 июля ВС США атаковали железнодорожные мосты на северо-востоке Исламской Республики с помощью двух крылатых ракет.