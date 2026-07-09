США атаковали территории Ирана вблизи АЭС «Бушер»
ВС США ударили по южным территориям Ирана, которые находятся вблизи атомной электростанции (АЭС) «Бушер», сообщил телеканал Al Alam со ссылкой на местные власти.
«Несколько объектов в провинции Бушер, включая окрестности АЭС», – описал атаки представитель властей. Он рассказал, что это произошло после полудня 9 июля.
По данным агентства Mehr, американские военные также атаковали рыболовный пирс в округе Асалуйе, в результате чего там произошли возгорания местных рыболовных судов. IRNA также сообщает про атаку на военную базу Чогадак.
9 июля глава пресс-службы минздрава Ирана Хосейн Керманпур сообщил, что 14 жителей страны погибли в результате двухдневных атак США. Еще 78 человек получили ранения. Ударам подверглись пять провинций Ирана.
В тот же день портал Axios со ссылкой на американского чиновника писал, что американские военные ударили по объектам транспортной инфраструктуры Ирана впервые после введения режима прекращения огня 8 апреля. По данным издания, 8 июля ВС США атаковали железнодорожные мосты на северо-востоке Исламской Республики с помощью двух крылатых ракет.