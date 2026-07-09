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США впервые после прекращения огня нанесли удар по мостам Ирана

Ведомости

Соединенные Штаты нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры Ирана впервые после введения режима прекращения огня 8 апреля. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

По информации издания, американские военные 8 июля атаковали двумя крылатыми ракетами железнодорожные мосты на северо-востоке Ирана. Как отмечает Axios, это стало первым ударом США по инфраструктурным объектам исламской республики после вступления в силу режима прекращения огня.

9 июля Fars написал, что три человека погибли в результате атаки американских военных в районе города Ахваз в Иране, еще несколько жителей ранены. Пострадавшие получили помощь медиков, специалисты также приняли меры по эвакуации.

Центральное командование США в тот же день сообщило, что в ходе последней волны ударов армия США поразила около 90 иранских целей. Среди них были системы ПВО, средства наблюдения за побережьем, места хранения ракет и беспилотников, военно-морские силы и инфраструктура военной логистики вдоль побережья Ирана.

Агентство Tasnim также писало, что ВС Ирана уничтожили инфраструктуру и объекты военных баз США в Кувейте. Кроме того, поражены две базы в Бахрейне. Атаки произошли через час после атак США в различных частях исламской республики.

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