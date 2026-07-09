США впервые после прекращения огня нанесли удар по мостам Ирана

Центральное командование США в тот же день сообщило, что в ходе последней волны ударов армия США поразила около 90 иранских целей. Среди них были системы ПВО, средства наблюдения за побережьем, места хранения ракет и беспилотников, военно-морские силы и инфраструктура военной логистики вдоль побережья Ирана.