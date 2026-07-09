Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TNSE2 690-1,47%CNY Бирж.00%IMOEX2 200,47-0,91%RTSI907,29-0,92%RGBI112,98+0,12%RGBITR754,11+0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия Ирана ударила по базам США в Кувейте и Бахрейне

Ночью американские войска обстреляли ракетами город Аккала
Ведомости

Иранские военные уничтожили инфраструктуру и «важные объекты» баз США «Арифджана» и «Али-аль-Салем» в Кувейте, а также «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне. Удары были нанесены через час после атак США в различных частях исламской республики, пишет Tasnim.

Атаки совершались военно-морскими и воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ходе совместных ракетных и беспилотных операций.

Ночью 9 июля КСИР сообщил, что американские войска обстреляли крылатыми ракетами часть моста Актаке-хан в городе Аккала.

Вышли ли США из перемирия с Ираном после очередной эскалации

Политика / Международные новости

В ночь на 9 июля центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные США начали наносить дополнительные удары по Ирану. В командовании отметили, что удары стали «мощным ответом на вчерашнее нападение на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив». По данным американских военных, судно шло под сингапурским флагом.

В ночь на 8 июля США и Иран обменялись массированными ударами, поразив по 80–85 военных целей с каждой стороны. Иранские военные атаковали 85 американских военных объектов в порту Салман, в пятом морском районе Бахрейна и на авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте. Был также сбит американский беспилотник MQ9. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, а действие меморандума о взаимопонимании с Ираном «завершено».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь