Армия Ирана ударила по базам США в Кувейте и Бахрейне

Армия Ирана ударила по базам США в Кувейте и БахрейнеНочью американские войска обстреляли ракетами город Аккала
Иранские военные уничтожили инфраструктуру и «важные объекты» баз США «Арифджана» и «Али-аль-Салем» в Кувейте, а также «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне. Удары были нанесены через час после атак США в различных частях исламской республики, пишет Tasnim.
Атаки совершались военно-морскими и воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ходе совместных ракетных и беспилотных операций.
Ночью 9 июля КСИР сообщил, что американские войска обстреляли крылатыми ракетами часть моста Актаке-хан в городе Аккала.
В ночь на 9 июля центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные США начали наносить дополнительные удары по Ирану. В командовании отметили, что удары стали «мощным ответом на вчерашнее нападение на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив». По данным американских военных, судно шло под сингапурским флагом.
В ночь на 8 июля США и Иран обменялись массированными ударами, поразив по 80–85 военных целей с каждой стороны. Иранские военные атаковали 85 американских военных объектов в порту Салман, в пятом морском районе Бахрейна и на авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте. Был также сбит американский беспилотник MQ9. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, а действие меморандума о взаимопонимании с Ираном «завершено».