Армия Ирана ударила по базам США в Кувейте и Бахрейне

В ночь на 8 июля США и Иран обменялись массированными ударами, поразив по 80–85 военных целей с каждой стороны. Иранские военные атаковали 85 американских военных объектов в порту Салман, в пятом морском районе Бахрейна и на авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте. Был также сбит американский беспилотник MQ9. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, а действие меморандума о взаимопонимании с Ираном «завершено».