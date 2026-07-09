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США подтвердили возобновление ударов по Ирану

Ведомости

Военные США начали наносить дополнительные удары по Ирану, сообщило центральное командование Вооруженных сил США в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Как отметили в командовании, удары стали «мощным ответом на вчерашнее нападение на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив». По данным американских военных, судно шло под сингапурским флагом.

«Американские самолеты нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям», – отмечено в заявлении.

Что известно об обмене ударами США и Ирана

Политика / Международные новости

В командовании подчеркнули, что «неоправданная агрессия» иранских сил против коммерческого судоходства «явно нарушила режим прекращения огня» и «подорвало свободу судоходства».

«Вооруженные силы США остаются на месте и сохраняют бдительность, чтобы гарантировать соблюдение всех положений соглашения с Ираном, его выполнение и полную юридическую силу», – подчеркивается в заявлении центрального командования.

В ночь на 8 июля США и Иран обменялись массированными ударами, поразив по 80–85 военных целей с каждой стороны. Иранские военные нанесли удары по 85 американским военным объектам в порту Салман, в пятом морском районе Бахрейна и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте, был также сбит американский беспилотник MQ9.

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, а действие действие меморандума о взаимопонимании с Ираном «завершено».

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