США подтвердили возобновление ударов по Ирану

В ночь на 8 июля США и Иран обменялись массированными ударами, поразив по 80–85 военных целей с каждой стороны. Иранские военные нанесли удары по 85 американским военным объектам в порту Салман, в пятом морском районе Бахрейна и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте, был также сбит американский беспилотник MQ9.