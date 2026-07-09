Три человека погибли в Иране из-за американских ударов
Три человека погибли в результате атаки американских военных в районе города Ахваз в провинции Хузестан (Иран), еще несколько жителей были ранены. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора провинции по вопросам безопасности.
Пострадавшие получили помощь медиков, специалисты также приняли меры по эвакуации.
9 июля Центральное командование США сообщило, что в ходе последней волны ударов армия США поразила около 90 иранских целей. Среди них были системы ПВО средства наблюдения за побережьем, места хранения ракет и беспилотников, военно-морские силы и инфраструктура военной логистики вдоль побережья Ирана.
Агентство Tasnim в тот же день писало, что ВС Ирана уничтожили инфраструктуру и объекты военных баз США в Кувейте. Кроме того, поражены две базы в Бахрейне. Атаки произошли через после атак США в различных частях исламской республики.