США атаковали 90 иранских военных целей

По данным Tasnim, иранские военные уничтожили инфраструктуру и «важные объекты» баз США «Арифджана» и «Али-аль-Салем» в Кувейте, а также «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне. Удары были нанесены через час после атак США в различных частях исламской республики.