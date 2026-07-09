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Главная / Политика /

США атаковали 90 иранских военных целей

Ведомости

В ходе последней волны ударов американские военные поразили около 90 иранских целей. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Центральное командование США.

Согласно заявлению командования, целями были «системы противовоздушной обороны, средства наблюдения за побережьем, места хранения ракет и беспилотников, военно-морские силы и инфраструктура военной логистики вдоль побережья Ирана». Удары были нанесены примерно спустя сутки после массированной атаки США, в результате которой были поражены 80 иранских военных объектов.

В ночь на 9 июля военные США заявили, что начали наносить дополнительные удары по Ирану из-за нападения на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив.

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Политика / Международные новости

По данным Tasnim, иранские военные уничтожили инфраструктуру и «важные объекты» баз США «Арифджана» и «Али-аль-Салем» в Кувейте, а также «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне. Удары были нанесены через час после атак США в различных частях исламской республики.

В ночь на 8 июля США и Иран обменялись массированными ударами, поразив по 80–85 военных целей с каждой стороны. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. По его словам, действие меморандума о взаимопонимании с Ираном «завершено».

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