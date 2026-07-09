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Минздрав Ирана сообщил о гибели 14 человек из-за ударов США

Ведомости

В Иране 14 человек погибли в результате двухдневных атак США. Об этом сообщил в X глава пресс-службы минздрава страны Хосейн Керманпур.

«В то время, как действовал режим прекращения огня, США 8 и 9 июля подвергли атакам пять провинций Ирана. Атакам, которые оставили после себя 14 погибших и 78 раненых», – написал он.

9 июля портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США атаковали объекты транспортной инфраструктуры Ирана впервые после введения режима прекращения огня 8 апреля. Издание рассказало, что американские военные 8 июля ударили по железнодорожным мостам на северо-востоке исламской республики с помощью двух крылатых ракет.

Агентство Fars также писало, что три человека погибли в результате атаки США в районе города Ахваз в Иране, еще несколько жителей получили ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, специалисты также приняли меры по эвакуации.

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