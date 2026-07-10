Лихачев: ВСУ атаковали Запорожскую АЭС более 400 раз с середины марта

«Мы проанализировали и заслушали выступления российских военных о динамике боевых действий за время с последней консультации, с середины марта текущего года. Хотел бы подчеркнуть, что, по самым скромным оценкам, за эти месяцы станция пережила более 460 атак БПЛА, более 16 ударов артиллерии», – сказал он (цитата по ТАСС).