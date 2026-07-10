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Лихачев: ВСУ атаковали Запорожскую АЭС более 400 раз с середины марта

Ведомости

Свыше 400 украинских беспилотников атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с середины марта, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам встречи с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

«Мы проанализировали и заслушали выступления российских военных о динамике боевых действий за время с последней консультации, с середины марта текущего года. Хотел бы подчеркнуть, что, по самым скромным оценкам, за эти месяцы станция пережила более 460 атак БПЛА, более 16 ударов артиллерии», – сказал он (цитата по ТАСС).

10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты с МАГАТЭ, обращая внимание организации на опасность ударов по району вокруг ЗАЭС.

Атаки ВСУ на территории ЗАЭС и город-спутник Энергодар происходят регулярно. В начале июля два сотрудника «Запорожьеэнерго» погибли из-за удара украинского дрона во время проведения аварийно-восстановительных работ. Тогда МАГАТЭ подтвердило, что в Энергодаре есть значительные повреждения после атак.

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