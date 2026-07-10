Кремль: Россия в постоянном контакте с МАГАТЭ по ЗАЭС

Украинские силы регулярно атакуют ЗАЭС и город-спутник Энергодар. В начале июля два сотрудника «Запорожьеэнерго» погибли в результате удара беспилотника во время проведения аварийно-восстановительных работ. Тогда МАГАТЭ подтвердило, что в Энергодаре есть значительные повреждения после атак.