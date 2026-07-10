Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,295+0,39%VEON-RX48,5+1,46%KZOS54,7+7,47%IMOEX2 153,93-1,5%RTSI893,63-1,5%RGBI113,33-0,09%RGBITR756,64-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль: Россия в постоянном контакте с МАГАТЭ по ЗАЭС

Ведомости

Москва поддерживает контакты с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и указывает на опасность ударов по району вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима», – сказал он.

Песков не раскрыл, что будет обсуждать гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на возможной консультации с российской стороной в Калининграде.

Украинские силы регулярно атакуют ЗАЭС и город-спутник Энергодар. В начале июля два сотрудника «Запорожьеэнерго» погибли в результате удара беспилотника во время проведения аварийно-восстановительных работ. Тогда МАГАТЭ подтвердило, что в Энергодаре есть значительные повреждения после атак.

В конце июня глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что МАГАТЭ в вопросах ударов ВСУ по ЗАЭС занимает двойственную позицию и что с такой позицией, по его мнению, «надо бороться».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте