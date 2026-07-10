Кремль: Россия в постоянном контакте с МАГАТЭ по ЗАЭС
Москва поддерживает контакты с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и указывает на опасность ударов по району вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима», – сказал он.
Песков не раскрыл, что будет обсуждать гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на возможной консультации с российской стороной в Калининграде.
Украинские силы регулярно атакуют ЗАЭС и город-спутник Энергодар. В начале июля два сотрудника «Запорожьеэнерго» погибли в результате удара беспилотника во время проведения аварийно-восстановительных работ. Тогда МАГАТЭ подтвердило, что в Энергодаре есть значительные повреждения после атак.
В конце июня глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что МАГАТЭ в вопросах ударов ВСУ по ЗАЭС занимает двойственную позицию и что с такой позицией, по его мнению, «надо бороться».