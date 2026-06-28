Лихачев: реакция МАГАТЭ на удары по ЗАЭС носит двойственный характер
МАГАТЭ в вопросах ударов ВСУ по Запорожской АЭС занимает двойственную позицию. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, сообщает «РИА Новости».
По его словам, такая позиция имеет объяснение, но она не может быть приемлемой и с ней следует бороться.
Лихачев добавил, что Россия намерена донести до мирового сообщества информацию о том, что ВСУ поставили перед собой задачу «закошмарить» население Энергодара до предела.
С начала июня Энергодар и территория ЗАЭС ежедневно подвергаются десяткам ударов. В результате атак погибли двое сотрудников станции, около 10 человек получили ранения. 25 июня беспилотники ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС, расположенное за пределами промышленной площадки станции. 23 июня Лихачев подтвердил безопасность Запорожской АЭС, несмотря на сложную обстановку вокруг станции.
Глава «Росатома» также подчеркнул, что госкорпорация продолжает наращивать портфель заказов и число строящихся за рубежом АЭС. Работа продолжается, несмотря на угрозы, которые поступаю зарубежным партнерам «Росатома», включая персональные санкции, а также проблемы с расчетами.
Лихачев отмечал, что «Росатом» не возобновит работу на иранской АЭС «Бушер» без полной уверенности в безопасности своих специалистов.