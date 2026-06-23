Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UGLD0,564-0,91%CNY Бирж.10,941-0,44%IMOEX2 335,94+0,76%RTSI986,16-0,39%RGBI116,11+0,16%RGBITR770,49+0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Лихачев подтвердил безопасность Запорожской АЭС

Ведомости

Безопасность Запорожской АЭС в настоящее время обеспечена в полном объеме, несмотря на сложную обстановку. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По его словам, доставка сотрудников на станцию и обратно фактически проходит в условиях, сопоставимых с военной операцией.

«К сожалению, есть жертвы, но люди делают все, чтобы состояние Запорожской АЭС было безопасным. Так оно и есть на сегодняшний день», – сказал Лихачев (цитата по «Страна.Росатом»).

Директор ЗАЭС рассказал детали атаки на транспортный цех станции

Политика

Глава «Росатома» отметил, что с начала июня по Энергодару и ЗАЭС ежедневно наносятся десятки ударов. Двое сотрудников станции погибли, около 10 человек ранены. В последние недели станция полностью теряла внешнее энергоснабжение. В этих случаях штатно срабатывали мобильные дизель-генераторы, что позволило избежать рисков для безопасности объекта. По его словам, персонал станции действует ответственно и профессионально. Это, как отметил Лихачев, подтверждают и специалисты МАГАТЭ, находящиеся на площадке.

19 июня пресс-служба Запорожской АЭС сообщала об атаке украинских беспилотников на транспортный цех станции. По данным предприятия, было зафиксировано не менее 14 попаданий, в результате одного из них возник пожар. Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что атака продолжалась всю ночь. По его словам, удары наносились как по технике, находившейся на открытой площадке, так и по боксам.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь