Лихачев подтвердил безопасность Запорожской АЭС
Безопасность Запорожской АЭС в настоящее время обеспечена в полном объеме, несмотря на сложную обстановку. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
По его словам, доставка сотрудников на станцию и обратно фактически проходит в условиях, сопоставимых с военной операцией.
«К сожалению, есть жертвы, но люди делают все, чтобы состояние Запорожской АЭС было безопасным. Так оно и есть на сегодняшний день», – сказал Лихачев (цитата по «Страна.Росатом»).
Глава «Росатома» отметил, что с начала июня по Энергодару и ЗАЭС ежедневно наносятся десятки ударов. Двое сотрудников станции погибли, около 10 человек ранены. В последние недели станция полностью теряла внешнее энергоснабжение. В этих случаях штатно срабатывали мобильные дизель-генераторы, что позволило избежать рисков для безопасности объекта. По его словам, персонал станции действует ответственно и профессионально. Это, как отметил Лихачев, подтверждают и специалисты МАГАТЭ, находящиеся на площадке.
19 июня пресс-служба Запорожской АЭС сообщала об атаке украинских беспилотников на транспортный цех станции. По данным предприятия, было зафиксировано не менее 14 попаданий, в результате одного из них возник пожар. Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что атака продолжалась всю ночь. По его словам, удары наносились как по технике, находившейся на открытой площадке, так и по боксам.