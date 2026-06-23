Лихачев подтвердил безопасность Запорожской АЭС

19 июня пресс-служба Запорожской АЭС сообщала об атаке украинских беспилотников на транспортный цех станции. По данным предприятия, было зафиксировано не менее 14 попаданий, в результате одного из них возник пожар. Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что атака продолжалась всю ночь. По его словам, удары наносились как по технике, находившейся на открытой площадке, так и по боксам.