Директор ЗАЭС рассказал детали атаки на транспортный цех станции
Атака на транспортный цех Запорожской атомной электростанции продолжалась на протяжении всей ночи. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью ИС «Вести».
По его словам, удары начались накануне вечером после 20:00 мск и не прекращались в течение ночи. Черничук подчеркнул, что ВСУ наносили целенаправленные удары на технику, стоящую на улице, и на боксы, в которых находилась техника.
19 июня пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции. Зафиксировано не менее 14 попаданий, в одном из боксов произошло возгорание. Пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Полный масштаб ущерба оценить невозможно из-за сохраняющейся угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров. В ЗАЭС подчеркнули, что цель ударов – нарушить работу транспортной инфраструктуры, затруднить логистику и перевозку персонала, создав дополнительные риски для безопасной эксплуатации станции.
18 июня генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что ВСУ перешли к целенаправленным атакам на сотрудников Запорожской атомной электростанции. Он сообщил, что в среду в результате атаки украинских дронов погиб один из работников ЗАЭС. В результате налета БПЛА по Энергодару пострадали четверо жителей. Двое из них – работники цеха централизованного ремонта АЭС. Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе.
Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что это уже второе убийство сотрудника ЗАЭС военными силами Украины в этом году. В конце апреля в результате прилета в здание транспортного цеха погиб водитель.