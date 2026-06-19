Директор ЗАЭС рассказал детали атаки на транспортный цех станции

18 июня генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что ВСУ перешли к целенаправленным атакам на сотрудников Запорожской атомной электростанции. Он сообщил, что в среду в результате атаки украинских дронов погиб один из работников ЗАЭС. В результате налета БПЛА по Энергодару пострадали четверо жителей. Двое из них – работники цеха централизованного ремонта АЭС. Это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей атомной станции в Европе.