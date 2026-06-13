ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭССохраняется высокая угроза повторных атак
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС (ЗАЭС). В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Об этом сообщила пресс-служба станции в Max.
По данным ЗАЭС, также получили повреждения топливозаправочные колонки и остекление здания транспортного цеха. В пресс-службе отметили, что атака была направлена на объекты, обеспечивающие доставку персонала и материально-техническое снабжение станции.
На станции подчеркнули, что сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры.
Несмотря на произошедшее, работа Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме. По данным предприятия, безопасность эксплуатации обеспечена, все необходимые системы функционируют нормально. Радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения остается в пределах естественных значений.
11 июня ЗАЭС оказалась полностью обесточена после отключения высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1» под действием автоматики.
12 июня здание администрации Энергодара подверглось атаке украинских беспилотников. Город расположен на левом берегу Днепра и является городом-спутником Запорожской АЭС. Станция считается крупнейшей в Европе по установленной мощности и количеству энергоблоков.