ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

Несмотря на произошедшее, работа Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме. По данным предприятия, безопасность эксплуатации обеспечена, все необходимые системы функционируют нормально. Радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения остается в пределах естественных значений.