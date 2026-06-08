Ульянов: МАГАТЭ не дало внятной оценки нарушению прекращения огня у ЗАЭС
МАГАТЭ так и не дало внятной оценки нарушению режима прекращения огня со стороны Украины в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Да, никакой реакции, по сути, и не было. Установка агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится. Именно так и произошло в принципе. <...> Но меня удивило то, что агентство ушло от внятных оценок», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По мнению дипломата, МАГАТЭ несло ответственность за соблюдение прекращения огня. При этом руководитель агентства Рафаэль Гросси «повел себя так, как если бы он был здесь ни при чем и никакой ответственности на нем не лежит», подчеркнул Ульянов.
Атака произошла днем 5 июня. 6 июня на Запорожской АЭС возобновили подачу электричества, системы продолжили работу в штатном режиме. Линия электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1» была восстановлена, она обеспечивает собственные нужды станции. Отмечалось, что резервные дизель-генераторы ЗАЭС, обеспечивавшие безопасность станции при отключении внешнего питания, отработали штатно и переведены в дежурный режим.