Ульянов: МАГАТЭ не дало внятной оценки нарушению прекращения огня у ЗАЭС

«Да, никакой реакции, по сути, и не было. Установка агентства – это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится. Именно так и произошло в принципе. <...> Но меня удивило то, что агентство ушло от внятных оценок», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).