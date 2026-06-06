Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,87+0,43%LIFE2,48-1,59%CHMK3 645-0,82%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,18+0,01%RGBITR786,73+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение

Ася Султанова

На Запорожской АЭС возобновили подачу электричества, системы работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале администрации станции.

Специалисты восстановили работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивает собственные нужды станции. После возобновления внешнего энергоснабжения питание систем станции перевели на штатную схему.

Как отмечается в сообщении, резервные дизель-генераторы ЗАЭС, обеспечивавшие безопасность станции при отключении внешнего питания, отработали штатно и переведены в дежурный режим. Радиационный фон в норме.

Запорожская атомная электростанция была полностью обесточена 5 июня после отключения линии 330 кВ «Ферросплавная‑1».

Днем 5 июня украинский дрон атаковал группу разминирования Минобороны РФ у ЛЭП «Днепровская» в первые часы «режима тишины». Пятеро военных получили ранения. 4 июня ВСУ нанесли удар по ТЭС, задействованной в питании ЗАЭС.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её