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Запорожская АЭС полностью обесточена, включены резервные дизель‑генераторы

Ведомости

Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, полностью обесточена после отключения линии 330 кВ «Ферросплавная‑1», которая обеспечивала собственные нужды станции. Об этом сообщает администрация станции в Telegram-канале.

Энергоблоки переведены на питание от резервных дизель‑генераторов, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.

Персонал станции контролирует параметры работы оборудования, радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм, заверили на ЗАЭС.

Днем 5 июня украинский беспилотник сбросил боеприпас на группу разминирования Минобороны РФ в районе опоры линии электропередачи «Днепровская». Атака произошла в первые часы «режима тишины». Пять военнослужащих ранены.

4 июня ВСУ атаковали ТЭС, распределительный пункт которой участвует в обеспечении электроэнергией Запорожской АЭС. 

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