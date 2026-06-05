Запорожская АЭС полностью обесточена, включены резервные дизель‑генераторы
Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, полностью обесточена после отключения линии 330 кВ «Ферросплавная‑1», которая обеспечивала собственные нужды станции. Об этом сообщает администрация станции в Telegram-канале.
Энергоблоки переведены на питание от резервных дизель‑генераторов, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.
Персонал станции контролирует параметры работы оборудования, радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм, заверили на ЗАЭС.
Днем 5 июня украинский беспилотник сбросил боеприпас на группу разминирования Минобороны РФ в районе опоры линии электропередачи «Днепровская». Атака произошла в первые часы «режима тишины». Пять военнослужащих ранены.
4 июня ВСУ атаковали ТЭС, распределительный пункт которой участвует в обеспечении электроэнергией Запорожской АЭС.