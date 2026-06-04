Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SLEN3,28-1,06%CNY Бирж.10,94+0,73%IMOEX2 593,36-0,31%RTSI1 113,89-0,31%RGBI119,12+0,03%RGBITR785,34+0,06%
Главная / Политика /

МАГАТЭ сообщило об атаке на обеспечивающую ЗАЭС электроэнергией ТЭС

Ведомости

Утром 4 июня была атакована ТЭС, распределительный пункт которой участвует в обеспечении электроэнергией Запорожской АЭС. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Находящаяся на станции группа экспертов агентства зафиксировала дым со стороны ТЭС, а также слышала звуки боевых действий. Сейчас персонал находится в укрытиях.

«Этот инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в отношении единственной оставшейся линии электропередачи ЗАЭС, которая в последние недели неоднократно отключалась», – отметили в МАГАТЭ.

Директор ЗАЭС: в мире не отреагировали на гибель работника станции

Политика / Международные отношения

Вместе с тем в агентстве подчеркнули, что пока единственная действующая линия внешнего электроснабжения Запорожской АЭС продолжает функционировать в штатном режиме.

3 июня сообщалось, что глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова призвала ОБСЕ дать оценку действиям ВСУ в районе Запорожской АЭС. По ее словам, атаки вблизи атомного объекта создают риски радиационных последствий международного масштаба и представляют угрозу безопасности станции.

1 июня гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что Киев при попустительстве МАГАТЭ приближается к опасной черте. Он отмечал, что в принципы работы МАГАТЭ входит «неправильная политкорректность», из-за которой агентство не называет сторону, которая наносит удары по ЗАЭС.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её