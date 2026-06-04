МАГАТЭ сообщило об атаке на обеспечивающую ЗАЭС электроэнергией ТЭС

3 июня сообщалось, что глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова призвала ОБСЕ дать оценку действиям ВСУ в районе Запорожской АЭС. По ее словам, атаки вблизи атомного объекта создают риски радиационных последствий международного масштаба и представляют угрозу безопасности станции.