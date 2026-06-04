МАГАТЭ сообщило об атаке на обеспечивающую ЗАЭС электроэнергией ТЭС
Утром 4 июня была атакована ТЭС, распределительный пункт которой участвует в обеспечении электроэнергией Запорожской АЭС. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.
Находящаяся на станции группа экспертов агентства зафиксировала дым со стороны ТЭС, а также слышала звуки боевых действий. Сейчас персонал находится в укрытиях.
«Этот инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в отношении единственной оставшейся линии электропередачи ЗАЭС, которая в последние недели неоднократно отключалась», – отметили в МАГАТЭ.
Вместе с тем в агентстве подчеркнули, что пока единственная действующая линия внешнего электроснабжения Запорожской АЭС продолжает функционировать в штатном режиме.
3 июня сообщалось, что глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова призвала ОБСЕ дать оценку действиям ВСУ в районе Запорожской АЭС. По ее словам, атаки вблизи атомного объекта создают риски радиационных последствий международного масштаба и представляют угрозу безопасности станции.
1 июня гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что Киев при попустительстве МАГАТЭ приближается к опасной черте. Он отмечал, что в принципы работы МАГАТЭ входит «неправильная политкорректность», из-за которой агентство не называет сторону, которая наносит удары по ЗАЭС.