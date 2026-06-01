Лихачев: Киев при попустительстве МАГАТЭ приближается к опасной черте

16 мая украинский дрон-камикадзе нанес удар по трубопроводу, проложенному вдоль машинных залов ЗАЭС. 17 мая ВСУ атаковали территорию станции – были повреждены кровля здания, несколько автобусов для перевозки персонала и окна транспортного цеха. Уже больше двух месяцев ЗАЭС получает питание только по одной линии электропередачи вместо положенных двух, за это время станция неоднократно оказывалась полностью обесточенной и ее приходилось переводить на аварийные дизель-генераторы.