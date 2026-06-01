Лихачев: Киев при попустительстве МАГАТЭ приближается к опасной черте
Удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) наносятся при попустительстве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что позволяет киевскому режиму «шаг за шагом приближаться к опасной черте». Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в эфире «Первого канала».
По словам Лихачева, в принципы работы МАГАТЭ входит «неправильная политкорректность или неточное понимание профессионализма». Из-за этого агентство не называет сторону, которая наносит удары по ЗАЭС. «Это попустительство, эта вседозволенность позволяет киевскому режиму шаг за шагом приближаться к опасной черте», – сказал глава «Росатома».
30 мая вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание с последующей детонацией.
По оценке главы «Росатома», удар стал беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли, а мир оказался ближе к потенциальному инциденту с серьезными последствиями, которые могут затронуть страны далеко за пределами России и Украины.
Лихачев подчеркнул, что дрон управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Представители ЗАЭС заявили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, все системы станции функционируют в штатном режиме, радиационный фон в норме.
16 мая украинский дрон-камикадзе нанес удар по трубопроводу, проложенному вдоль машинных залов ЗАЭС. 17 мая ВСУ атаковали территорию станции – были повреждены кровля здания, несколько автобусов для перевозки персонала и окна транспортного цеха. Уже больше двух месяцев ЗАЭС получает питание только по одной линии электропередачи вместо положенных двух, за это время станция неоднократно оказывалась полностью обесточенной и ее приходилось переводить на аварийные дизель-генераторы.