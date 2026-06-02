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Россия призвала ОБСЕ оценить действия ВСУ в районе Запорожской АЭС

Ведомости

Москва призывает дать оценку действиям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова участникам Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает «РИА Новости».

По словам Ждановой, действия украинской стороны представляют угрозу, способную привести к радиационным последствиям международного масштаба. Жданова отметила, что «лишь чудом удалось избежать жертв и критических разрушений объектов инфраструктуры ЗАЭС», а также заявила о рисках, связанных с использованием беспилотных средств вблизи атомных объектов.

Кроме того, она обратилась к европейским поставщикам БПЛА для нужд Украины, заявив о потенциальных последствиях таких поставок для безопасности региона. По словам Ждановой, ответственность за происходящее лежит также на государствах, поддерживающих Киев.

Она подчеркнула необходимость международной оценки ситуации вокруг станции и призвала не игнорировать угрозы, целенаправленно создаваемые режимом украинского президента.

30 мая беспилотник ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Представители ЗАЭС подчеркнули, что все системы станции функционируют в штатном режиме, радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений.

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