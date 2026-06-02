Директор ЗАЭС: в мире не отреагировали на гибель работника станции
Международное сообщество практически никак не отреагировало на гибель сотрудника Запорожской АЭС в результате атаки вооруженных сил Украины. Об этом директор станции Юрий Черничук заявил ТАСС.
По его словам, если раньше обстрелы территории ЗАЭС вызывали широкий резонанс и реакцию, в том числе со стороны МАГАТЭ, то недавнее происшествие с погибшим работником почти не привлекло внимания. Информация о нем мелькнула в сети и не более того, отметил Черничук.
31 мая украинские военные ударили по транспортному цеху ЗАЭС. Уничтожены шесть автобусов и две «Газели». За день до этого, 30 мая, ВСУ нанесли удар беспилотником по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что даже на Западе «в итоге осознают, что нанося удары при помощи поставляемого оружия по ядерным объектам, Киев фактически действует как "обезьяна с гранатой", создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров».