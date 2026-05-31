ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
Украинские военные нанесли новый удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции, сообщили представители станции. В результате атаки уничтожены шесть автобусов и две «Газели», пострадавших среди персонала нет.
«Сегодня удар вновь пришелся по транспортному цеху станции. <...> В результате сегодняшнего удара уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала нет», – говорится в сообщении станции в мессенджере Max.
Станция работает в штатном режиме, безопасность эксплуатации обеспечена в полном объеме, все технологические параметры находятся под контролем персонала, уточнили представители ЗАЭС. При этом они подчеркнули, что атаки на транспортный цех создают дополнительные риски для стабильной работы станции и угрожают безопасности сотрудников.
30 мая вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. В пресс-службе станции сообщили, что пострадавших и критических разрушений нет. На ЗАЭС подчеркнули: все системы работают штатно, радиационный фон в норме.
22 мая транспортный цех ЗАЭС уже атаковали не менее 10 украинских беспилотников. 17 мая станция подверглась артиллерийскому обстрелу: повреждения получили кровля здания, окна и автобусы для перевозки персонала. 18 мая дрон ВСУ ударил по территории хранения списанной техники на ЗАЭС.