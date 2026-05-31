Гросси: удар БПЛА по ЗАЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасности

ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о том, что беспилотный летательный аппарат нанес удар по зданию турбины на территории станции. В результате в стене образовалась пробоина. Как отметил Гросси, инцидент ставит под угрозу как семь незаменимых опор обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов защиты ЗАЭС, согласно которым «не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или против нее самой».