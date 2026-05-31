Гросси: удар БПЛА по ЗАЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасности

Гросси: удар БПЛА по ЗАЭС ставит под угрозу принципы ядерной безопасностиБеспилотник атаковал здание турбины
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность в связи с атакой БПЛА по Запорожской АЭС. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети X.
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о том, что беспилотный летательный аппарат нанес удар по зданию турбины на территории станции. В результате в стене образовалась пробоина. Как отметил Гросси, инцидент ставит под угрозу как семь незаменимых опор обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов защиты ЗАЭС, согласно которым «не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или против нее самой».
Нападения на ядерные объекты подобны игре с огнем, заявил Гросси. Группа МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для обследования пострадавшего турбинного здания на месте. В сообщении также отметили, что это первая атака БПЛА в пределах периметра территории ЗАЭС с апреля 2024 г.
30 мая вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. В пресс-службе станции сообщили, что пострадавших и критических разрушений нет. На ЗАЭС подчеркнули: все системы работают штатно, радиационный фон в норме.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что ВСУ снова и снова «переходят границы здравого смысла». Он уточнил, что дрон, атаковавший машинный зал энергоблока № 6, управлялся по оптоволокну, что исключает версию о случайном попадании. По оценке главы «Росатома», удар по объекту станции стал беспрецедентным случаем в мировой атомной отрасли.
4 апреля ЗАЭС потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим для охлаждения реакторов. Как сообщили в МАГАТЭ, последнее отключение произошло на фоне военной активности в этом районе.
7 апреля станция подверглась серии ударов дронов, была создана прямая угроза ее безопасности. Были атакованы энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовая, а также район грузового порта. Ранения получили трое сотрудников АЭС. Атаки продолжились 8 и 9 апреля.