Украина запросила заседание МАГАТЭ по ЗАЭС вслед за Россией
Украина вслед за Россией направила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) письмо с просьбой о проведении сессии Совета управляющих после атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщается на сайте агентства.
Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание в штаб-квартире Агентства в Вене. Мероприятие начнется в 15:00 по восточному времени (16:00 мск) 11 апреля и будет открытым для прессы.
«Заседание созывается председателем правления на основании двух отдельных писем, направленных ему в хронологическом порядке Россией и Украиной с просьбой о проведении заседания правления», – говорится в сообщении.
4 апреля ЗАЭС потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим для охлаждения реакторов. Как сообщили в МАГАТЭ, последнее отключение произошло на фоне военной активности в этом районе. Теперь станция полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ. Все блоки остановлены.
Вечером 7 апреля в «Росатоме» заявили, что ЗАЭС подверглась серии атак дронов со стороны Украины, была создана прямая угроза безопасности станции. Удары пришлись на энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. Ранения получили трое сотрудников объекта.
МИД России призвал мировое сообщество и агентство лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты. Несмотря на это, атаки со стороны Украины на ЗАЭС продолжились 8 и 9 апреля, сообщала пресс-служба станции.