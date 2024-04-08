МИД России обвинил Украину в «ядерном терроре» против Запорожской АЭС
Серия ударов украинскими беспилотниками по Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорит о том, что Киев встал на путь «ядерного террора», заявили в Министерстве иностранных дел России.
«Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь МАГАТЭ [Международного агентства по атомной энергии], – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты», – сказано в заявлении.
В ведомстве сообщили, что 7 апреля вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. В результате были ранены трое сотрудников объекта. МИД России призвал гендиректора МАГАТЭ выступить по ситуации с «исчерпывающе правдивой реакцией».
Кроме ВСУ ответственность за удары и возможные их последствия министерство возложило и на «руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданные, снабжают его финансовыми средствами». В ведомстве пообещали, что виновные в нападениях на российские ядерные объекты будут преследоваться.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.
Вечером 7 апреля госкорпорация «Росатом» сообщила, что ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию опасной провокацией и заявил, что Кремль негативно относится к попыткам Киева снять с себя ответственность.
На сайте МАГАТЭ по инциденту 7 апреля было опубликовано заявление гендиректора Рафаэля Гросси. По его словам, впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. Такие безрассудные атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены, призвал Гросси.
4 апреля станция потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим в том числе для охлаждения реакторов. Как сообщили в МАГАТЭ, последнее отключение произошло на фоне новых признаков военной активности в этом районе. Теперь станция полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ. Все блоки ЗАЭС остановлены, сообщала пресс-служба ЗАЭС.