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МИД России обвинил Украину в «ядерном терроре» против Запорожской АЭС

Ведомости

Серия ударов украинскими беспилотниками по Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорит о том, что Киев встал на путь «ядерного террора», заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь МАГАТЭ [Международного агентства по атомной энергии], – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты», – сказано в заявлении.

В ведомстве сообщили, что 7 апреля вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. В результате были ранены трое сотрудников объекта. МИД России призвал гендиректора МАГАТЭ выступить по ситуации с «исчерпывающе правдивой реакцией».

Кроме ВСУ ответственность за удары и возможные их последствия министерство возложило и на «руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданные, снабжают его финансовыми средствами». В ведомстве пообещали, что виновные в нападениях на российские ядерные объекты будут преследоваться.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

Вечером 7 апреля госкорпорация «Росатом» сообщила, что ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию опасной провокацией и заявил, что Кремль негативно относится к попыткам Киева снять с себя ответственность.

На сайте МАГАТЭ по инциденту 7 апреля было опубликовано заявление гендиректора Рафаэля Гросси. По его словам, впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. Такие безрассудные атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены, призвал Гросси.

4 апреля станция потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим в том числе для охлаждения реакторов. Как сообщили в МАГАТЭ, последнее отключение произошло на фоне новых признаков военной активности в этом районе. Теперь станция полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ. Все блоки ЗАЭС остановлены, сообщала пресс-служба ЗАЭС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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