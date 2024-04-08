В Кремле прокомментировали атаку на Запорожскую АЭС
Кремль негативно относится к ударам по Запорожской АЭС и к попыткам Киева снять с себя ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Негативно. Это очень опасная провокация. Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки. Поэтому это очень опасная, имеющая очень плохие негативные последствия в перспективе практика», – озвучил Песков позицию Кремля.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.
Вечером 7 апреля госкорпорация «Росатом» сообщила, что ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. По сообщению госкорпорации, 5 апреля ВСУ также осуществили атаку на территорию станции, прилеты дронов ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.
В результате атак беспилотников пострадали трое сотрудников, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщали в «Росатоме». Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда призвала мировое сообщество отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны Украины.