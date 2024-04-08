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В Кремле прокомментировали атаку на Запорожскую АЭС

Ведомости

Кремль негативно относится к ударам по Запорожской АЭС и к попыткам Киева снять с себя ответственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Негативно. Это очень опасная провокация. Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки. Поэтому это очень опасная, имеющая очень плохие негативные последствия в перспективе практика», – озвучил Песков позицию Кремля.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

Вечером 7 апреля госкорпорация «Росатом» сообщила, что ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. По сообщению госкорпорации, 5 апреля ВСУ также осуществили атаку на территорию станции, прилеты дронов ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

В результате атак беспилотников пострадали трое сотрудников, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщали в «Росатоме». Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда призвала мировое сообщество отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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