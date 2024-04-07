Захарова призвала мир отреагировать на «акт ядерного терроризма» против ЗАЭС

«Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от нее ничего не оставить? Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима!» – написала представитель МИДа в своем Telegram-канале.