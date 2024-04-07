Захарова призвала мир отреагировать на «акт ядерного терроризма» против ЗАЭС
Мировое сообщество, в том числе лидеры США, Франции и Германии, обязано отреагировать на «акт ядерного терроризма» со стороны Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отреагировала таким образом на сообщения об атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). «Росататом» ранее сообщил о нескольких ударах дронов по территории станции со стороны Украины, в результате чего пострадали три человека.
«Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от нее ничего не оставить? Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима!» – написала представитель МИДа в своем Telegram-канале.
Пресс-служба госкорпорации сообщила, что Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. Там напомнили, что 5 апреля ВСУ также осуществили атаку на территорию станции, прилеты дронов ВСУ были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. В «Росатоме» призвали руководство МАГАТЭ и стран Евросоюза «незамедлительно отреагировать на эскалацию ситуации» вокруг ЗАЭС.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.