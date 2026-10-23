Bloomberg: Германия обсуждает закупку 1000 крылатых ракет Anthem за 1 млрд евро
Министерство обороны Германии ведет переговоры с американо-израильской компанией Covenant о приобретении 1000 крылатых ракет наземного базирования Anthem. Стоимость потенциального контракта превышает 1 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, дальность действия этих ракет составляет более 2000 км. Переговоры пока касаются заключения контракта на поставку вооружений.
Помимо Anthem Берлин рассматривает возможность закупки крылатых ракет Ruta у нидерландской компании Destinus SA, а также ракет HS1, которые разрабатывает немецко-британский оборонный стартап Hypersonica.
В то же время сроки реализации других немецких оружейных планов могут измениться. Как отмечает Bloomberg, поставки американских ракет BGM-109 Tomahawk и наземных пусковых комплексов Typhon производства Raytheon могут быть отложены на срок до пяти лет.
15 октября Tagesschau со ссылкой на министерство обороны ФРГ писал, что бюджетный комитет бундестага разрешил вооруженным силам Германии приобрести беспилотники с сеткометами для защиты военной инфраструктуры от дронов. По данным издания, немецкое оборонное ведомство считает эту технологию проверенным средством защиты казарм и других объектов от шпионажа и диверсий. Бюджетный комитет также одобрил приобретение новых батарей зенитных ракетных комплексов Patriot, контейнеров для их технического обслуживания и бортовых радиостанций для вертолетов NH-90.
9 октября инспектор сухопутных войск Германии Кристиан Фройдинг заявил о намерении бундесвера приобрести недорогие крылатые ракеты, способные поражать цели на расстоянии около 1500 км. Ракеты планируется использовать для нанесения массированных ударов по целям в глубине территории противника. Такая тактика, как отметил Фройдинг, позволит перегружать и истощать систему противовоздушной обороны. Он уточнил, что сейчас рассматриваются две доступные на рынке боевые системы. Первые поставки, по его оценке, могут начаться уже в 2027 г.