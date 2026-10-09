Германия планирует закупить недорогие крылатые ракеты дальностью 1500 км
Бундесвер намерен приобрести недорогие крылатые ракеты, способные поражать цели на расстоянии около 1500 км. Решение о закупке уже принято, заявил инспектор сухопутных войск Германии Кристиан Фройдинг, передает агентство DPA.
По его словам, ракеты планируется использовать для нанесения массированных ударов по целям в глубине территории противника. Такая тактика, как отметил Фройдинг, позволит перегружать и истощать систему противовоздушной обороны.
Новые боеприпасы рассматриваются как дополнение к более дорогим высокоточным крылатым ракетам, предназначенным для поражения стратегических объектов. По замыслу немецкого командования, сравнительно низкая стоимость позволит применять их в больших количествах.
Фройдинг уточнил, что сейчас рассматриваются две доступные на рынке боевые системы. Их названия инспектор раскрывать не стал. Первые поставки, по его оценке, могут начаться уже в 2027 г.
29 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вооруженные силы Германии планируют приобрести у Airbus еще 16 военно-транспортных самолетов A400M. Решение о закупке еще должен одобрить Бундестаг. Писториус назвал A400M лучшим самолетом своего класса. Сейчас Бундесвер располагает 53 самолетами этого типа. Они базируются на авиабазе Вунсторф в Нижней Саксонии.
15 сентября Bloomberg писал, что глава пентагона Пит Хегсет и Писториус обсудят соглашение между европейскими компаниями о лицензировании оружия из США. Министры могут подписать сделку об углублении сотрудничества между производителями оборонной продукции, для того чтобы европейские компании могли производить определенные американские системы вооружения по лицензии.