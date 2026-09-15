Хегсет и Писториус обсуждают сделку с компаниями ЕС о лицензировании оружия США

В июне Bloomberg писал, что президент США Дональд Трамп хочет предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. Как отмечало агентство, Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны, но американская сторона исчерпала запасы в ходе конфликта Иране, а на наращивание производства требуется время.