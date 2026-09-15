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Хегсет и Писториус обсуждают сделку с компаниями ЕС о лицензировании оружия США

Антон Потоков
DoW
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Глава пентагона Пит Хегсет и министр обороны Германии Борис Писториус обсудят соглашение между европейскими компаниями о лицензировании оружия из США. Об этом пишет Bloomberg.

Министры могут подписать сделку об углублении сотрудничества между производителями оборонной продукции для того, чтобы европейские компании могли производить определенные американские системы вооружения по лицензии.

В июне Bloomberg писал, что президент США Дональд Трамп хочет предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. Как отмечало агентство, Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны, но американская сторона исчерпала запасы в ходе конфликта Иране, а на наращивание производства требуется время.

До этого о лицензировании производства оружия США в Европе президент Украины Владимир Зеленский говорил с генсеком НАТО Марком Рютте. Тогда речь шла о ракетах для систем противовоздушной обороны (ПВО), которые есть у США.

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