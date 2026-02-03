Зеленский говорил с Рютте о лицензиях на производство оружия США в Европе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорит с генсеком НАТО Марком Рютте о лицензиях на производство американского оружия в Европе. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции, трансляцию ведет «Суспільне».
«Европа нуждается в самодостаточности производства необходимых средств защиты», – сказал он.
Конкретно речь идет о ракетах для систем противовоздушной обороны (ПВО), которые есть у США.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями атаки также стали объекты энергетики, используемые в их интересах, а также места хранения и сборки дальнобойных беспилотников.
24 января Зеленский, комментируя встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе, заявил, что Украине поставят дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot.