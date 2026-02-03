Минобороны сообщило о массированном ночном ударе по объектам ВПК Украины

По данным ведомства, удар стал ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты РФ. Он был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. Целями стали предприятия ВПК, объекты энергетики, используемые в их интересах, а также места хранения и сборки дальнобойных беспилотников.