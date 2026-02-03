Минобороны сообщило о массированном ночном ударе по объектам ВПК Украины
Российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар стал ответом на террористические атаки Киева на гражданские объекты РФ. Он был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками. Целями стали предприятия ВПК, объекты энергетики, используемые в их интересах, а также места хранения и сборки дальнобойных беспилотников.
В Минобороны заявили, что «цели достигнуты» и все назначенные объекты поражены.
3 февраля военные сообщали, что за ночь средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Также вводились временные ограничения на работу ряда аэропортов.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за первый месяц 2026 г. в регионе 21 мирный житель погиб из-за атак ВСУ. А еще 98 человек, из которых шесть детей, получили ранения.