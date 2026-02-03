В Белгородской области за месяц 21 мирный житель погиб из-за атак ВСУ
С начала 2026 г. в Белгородской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб 21 мирный житель. Еще 98 человек, из которых шестеро – дети, получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы области, количество погибших жителей региона выросло в 10 раз. Гладков отметил, что 2 февраля встретился с руководителями силовых структур, 3 февраля у него запланирована встреча с подразделениями «БАРС-Белгород», «Орлан», с главами приграничных муниципалитетов, с представителями Минобороны. Он подчеркнул, что регион будет усиливать защиту и принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.
В ночь на 3 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских БПЛА. По три дрона они сбили в Белгородской и Орловской областях. Два беспилотника российские военные перехватили и нейтрализовали в Калужской области и по одному – в Курском и Ростовском регионах.