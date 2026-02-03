В Белгородской области за месяц 21 мирный житель погиб из-за атак ВСУ

По словам главы области, количество погибших жителей региона выросло в 10 раз. Гладков отметил, что 2 февраля встретился с руководителями силовых структур, 3 февраля у него запланирована встреча с подразделениями «БАРС-Белгород», «Орлан», с главами приграничных муниципалитетов, с представителями Минобороны. Он подчеркнул, что регион будет усиливать защиту и принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.