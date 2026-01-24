Зеленский заявил о договоренностях с Трампом по поставкам ракет для Patriot
Украине поставят дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе.
«Мы обсудили с президентом Трампом дополнительные [поставки] ракет PAC-3 для ПВО Patriot, противоракетную оборону – то, что нам нужно. И я рассчитываю на положительный результат», – сказал он (цитата по «Укринформ»).
Также президенты обсудили в Давосе вопрос гарантий безопасности для Украины. Зеленский заявил, что рассчитывает на подписание соглашения и это «положительный результат».
Украинские власти регулярно заявляют о проблемах с защитой неба от российских ударов. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 11 января, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) – страна даже не может защитить небо столицы. В октябре 2025 г. Financial Times писала, что Украина перехватывает все меньше российских ракет.
В результате ударов ВС РФ в январе Киев практически полностью остался без электроснабжения. Столица и некоторые города страны остаются без света и отопления и сегодня. Кличко призывал жителей Киева покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом.
Минобороны РФ заявило 9 января, что российские силы атаковали объекты на Украине в качестве ответа на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в декабре. Для ударов, в частности, использовался ракетный комплекс «Орешник».