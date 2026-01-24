Зеленский заявил о договоренностях с Трампом по поставкам ракет для Patriot

Украинские власти регулярно заявляют о проблемах с защитой неба от российских ударов. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 11 января, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) – страна даже не может защитить небо столицы. В октябре 2025 г. Financial Times писала, что Украина перехватывает все меньше российских ракет.