Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский заявил о договоренностях с Трампом по поставкам ракет для Patriot

Ведомости

Украине поставят дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе.

«Мы обсудили с президентом Трампом дополнительные [поставки] ракет PAC-3 для ПВО Patriot, противоракетную оборону – то, что нам нужно. И я рассчитываю на положительный результат», – сказал он (цитата по «Укринформ»). 

Также президенты обсудили в Давосе вопрос гарантий безопасности для Украины. Зеленский заявил, что рассчитывает на подписание соглашения и это «положительный результат».

Украинские власти регулярно заявляют о проблемах с защитой неба от российских ударов. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 11 января, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) – страна даже не может защитить небо столицы. В октябре 2025 г. Financial Times писала, что Украина перехватывает все меньше российских ракет. 

В результате ударов ВС РФ в январе Киев практически полностью остался без электроснабжения. Столица и некоторые города страны остаются без света и отопления и сегодня. Кличко призывал жителей Киева покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом.

Минобороны РФ заявило 9 января, что российские силы атаковали объекты на Украине в качестве ответа на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в декабре. Для ударов, в частности, использовался ракетный комплекс «Орешник».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её