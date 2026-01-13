Газета
Главная / Политика /

Киев практически полностью остался без электроснабжения

Ведомости

Киев оказался практически полностью обесточен, сообщает украинское интернет-издание «Страна». По его данным, в настоящее время все потребители в столице Украины либо полностью, либо частично лишены электричества.

Жители города публикуют в социальных сетях видео из квартир, где отсутствуют свет и отопление. Как уточняет издание, у части потребителей электроснабжение отсутствует уже пятые сутки подряд.

На фоне длительных отключений электроэнергии в Киеве продолжают закрываться супермаркеты. По информации «Страны», возле тех торговых точек, которые пока продолжают работу, образовались очереди.

9 января мэр Киева Виталий Кличко говорил о нанесении ударов по трем крупным ТЭЦ, после чего в городе наступил блэкаут. Он призвал жителей покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом.

