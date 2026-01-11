Кличко: Украина не может защитить Киев от ударов с воздуха

В октябре 2025 г. Financial Times писала, что Украина перехватывает все меньше российских ракет. В частности, в сентябре уровень перехвата Украиной баллистических ракет рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков. Причиной в том числе стала модернизация оружия РФ. По данным FT, Россия добилась успехов в модернизации ракет «Искандер-М» и «Кинжал», которые теперь могут маневрировать и менять траекторию на финальном участке полета.