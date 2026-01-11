Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кличко: Украина не может защитить Киев от ударов с воздуха

Ведомости

Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) – страна даже не может защитить небо Киева. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в интервью Bild.

«Мы видим, что наша система ПВО не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве», – сказал он.

Кличко заявил, что Украине срочно нужны дополнительные системы ПВО для отражения авиаударов.

В октябре 2025 г. Financial Times писала, что Украина перехватывает все меньше российских ракет. В частности, в сентябре уровень перехвата Украиной баллистических ракет рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков. Причиной в том числе стала модернизация оружия РФ. По данным FT, Россия добилась успехов в модернизации ракет «Искандер-М» и «Кинжал», которые теперь могут маневрировать и менять траекторию на финальном участке полета.

9 января украинские власти сообщали о мощном комбинированном ударе по Львовской и Киевской областям. Кличко говорил о нанесении ударов по трем крупным ТЭЦ, после чего в городе наступил блэкаут. Он призвал жителей покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом. Минобороны сообщило, что удары наносились в том числе ракетой «Орешник».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её