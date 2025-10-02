FT: Украина перехватывает все меньше российских ракет

30 сентября газета The Telegraph писала, что западные политики и военные предложили разместить системы ПВО на Украине для того, чтобы сбивать ракеты и беспилотники из России. По их мнению, такое решение покажет, что Европа полна решимости дать отпор и пойти ради этого на риск.