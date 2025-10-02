Газета
Политика

FT: Украина перехватывает все меньше российских ракет

Ведомости

За сентябрь украинские военные перехватили только 6% российских баллистических ракет. Причиной в том числе стала модернизация оружия РФ, сообщила газета Financial Times, проанализировав открытые данные украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR).

«Уровень перехвата Украиной баллистических ракет <...> в сентябре рухнул до 6%, несмотря на меньшее число запусков. <...> Кампания уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру в преддверии зимы», – отметили авторы материала.

По данным FT, Россия добилась успехов в модернизации ракет «Искандер-М» и «Кинжал», которые теперь могут маневрировать и менять траекторию на финальном участке полета. Это позволяет уходить от систем перехвата Patriot, которые являются на Украине единственными, способными на отражении баллистических ракет.

Источники газеты среди бывших и действующих украинских чиновников отметили, что как минимум четыре завода по производству беспилотников были разрушены российскими ракетами в течение лета.

30 сентября газета The Telegraph писала, что западные политики и военные предложили разместить системы ПВО на Украине для того, чтобы сбивать ракеты и беспилотники из России. По их мнению, такое решение покажет, что Европа полна решимости дать отпор и пойти ради этого на риск.

