Telegraph: Запад предложил разместить ПВО на Украине, чтобы сбивать ракеты
Западные политики и военные предложили разместить системы ПВО на Украине для того, чтобы сбивать ракеты и беспилотники из России, пишет The Telegraph.
Согласно материалу газеты, мера продемонстрирует, что Европа полна решимости дать отпор и пойти ради этого на риск.
«И, главное, это стало бы для [президента РФ Владимира] Путина сигналом: если Россия создает дилеммы для Запада, Европа может – и будет делать – то же самое для России», – говорится в материалах статьи.
Вопрос будет обсуждаться 1 октября в Копенгагене на саммите лидеров Европейского союза.
23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство.
10 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в НАТО могут вернуться к обсуждению идеи перехвата беспилотников и ракет над Украиной. Он также рассказал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига запросил союзников по НАТО сбивать российские дроны и ракеты до того, как они нарушат воздушное пространство стран блока.