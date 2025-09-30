Газета
Telegraph: Запад предложил разместить ПВО на Украине, чтобы сбивать ракеты

Западные политики и военные предложили разместить системы ПВО на Украине для того, чтобы сбивать ракеты и беспилотники из России, пишет The Telegraph.

Согласно материалу газеты, мера продемонстрирует, что Европа полна решимости дать отпор и пойти ради этого на риск.

«И, главное, это стало бы для [президента РФ Владимира] Путина сигналом: если Россия создает дилеммы для Запада, Европа может – и будет делать – то же самое для России», – говорится в материалах статьи.

Вопрос будет обсуждаться 1 октября в Копенгагене на саммите лидеров Европейского союза.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство.

10 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в НАТО могут вернуться к обсуждению идеи перехвата беспилотников и ракет над Украиной. Он также рассказал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига запросил союзников по НАТО сбивать российские дроны и ракеты до того, как они нарушат воздушное пространство стран блока.