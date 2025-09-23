Газета
Главная / Политика /

Трамп: страны НАТО могут сбивать залетающие в их пространство самолеты РФ

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство. Он сказал это на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов. «Да, считаю, [что НАТО могут сбивать самолеты]», – сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского, прозвучавшие на заседании Совбеза ООН. Ранее Сикорский предупредил, что любые ракеты или самолеты России, пересекающие воздушное пространство стран НАТО, будут сбиты, и посоветовал Москве не жаловаться в случае такого развития событий.

Новый посол США в ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности заявил, что США и их союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

