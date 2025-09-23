Газета
В Кремле ответили на угрозы главы МИД Польши сбивать российские самолеты

Военные летчики РФ не выходят за рамки международных правил
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского, прозвучавшие на заседании Совбеза ООН. Ранее Сикорский предупредил, что любые ракеты или самолеты России, пересекающие воздушное пространство стран НАТО, будут сбиты, и посоветовал Москве не жаловаться в случае такого развития событий.

«Мы занимаем очень ответственную позицию. Вы знаете заявления наших военных о том, что при выполнении всех полетов наши самолёты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки», – отметил Песков.

По его словам, любые обвинения в нарушении границ российской авиацией остаются неподтвержденными. «Ни разу такие утверждения не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или убедительной аргументацией. В отсутствие этой аргументации мы соответствующим образом относимся к подобным заявлениям», – сказал он.

Новый посол США в ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности заявил, что США и их союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

Уолтц напомнил, что всего девять дней назад совет собирался в связи «с массовым запуском российских беспилотников, нарушивших границы Польши». По словам дипломата, очередной инцидент говорит о том, что «Москва либо намеренно провоцирует эскалацию и втягивание других стран в конфликт против Украины, либо не контролирует свои военные силы».

