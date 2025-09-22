Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Уолтц: США будут защищать каждый дюйм территории НАТО

Ведомости

Соединенные Штаты и их союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО. С таким заявлением выступил новый посол США в ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности всемирной организации, сообщает The Guardian.

Уолтц напомнил, что всего девять дней назад совет собирался в связи «с массовым запуском российских беспилотников, нарушивших границы Польши». По словам дипломата, очередной инцидент говорит о том, что «Москва либо намеренно провоцирует эскалацию и втягивание других стран в конфликт против Украины, либо не контролирует свои военные силы».

В завершение Уолтц вновь призвал Москву к прямым переговорам с Киевом, чтобы положить конец конфликту.

Песков: Эстония не приводит объективных данных якобы нарушений своих границ

Политика / Международные отношения

19 сентября МИД Эстонии обвинил три российских истребителя МиГ-31 во вторжении в воздушное пространство страны. По утверждению Таллина, самолеты ВКС России вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений.

Минобороны РФ на следующий день ответило, что российские истребители совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. По заявлению российского ведомства, полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь