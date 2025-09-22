Газета
Главная / Политика /

Песков: Эстония не приводит объективных данных якобы нарушений своих границ

Ведомости

Эстония не имеет данных средств объективного контроля границ, которые есть у российских военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва считает пустыми слова о нарушении воздушного пространства прибалтийских государств.

«Мы это наблюдаем постоянно. Но сейчас, конечно же, к нашему сожалению, это нагнетает напряженность все дальше и дальше в регионе», – сказал Песков.

Он отметил, что российские военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе и касающихся полетов.

19 сентября МИД Эстонии обвинил три российских истребителя МиГ-31 во вторжении в ее воздушное пространство. По утверждению Таллина, самолеты ВКС России вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений.

Минобороны РФ на следующий день ответило, что российские истребители совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. По заявлению российского ведомства, полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

