МИД Эстонии обвинил три МиГ-31 РФ во вторжении в ее воздушное пространство
МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в делах в связи с инцидентом в воздушном пространстве страны. Об этом сообщили в эстонском внешнеполитическом ведомстве, передает Sputnik.
По утверждению Таллина, три истребителя-перехватчика МиГ-31 ВКС России вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений.
Москва официально пока не прокомментировала заявление эстонской стороны.
В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам польского премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Тогда Варшава применила 4-ю ст. устава НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. На это Минобороны России завило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News заявил, что американская разведка пока не пришла к выводу, был ли инцидент с беспилотниками в Польше преднамеренным.