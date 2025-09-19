МИД Эстонии обвинил три МиГ-31 РФ во вторжении в ее воздушное пространство

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам польского премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Тогда Варшава применила 4-ю ст. устава НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. На это Минобороны России завило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.



Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News заявил, что американская разведка пока не пришла к выводу, был ли инцидент с беспилотниками в Польше преднамеренным.