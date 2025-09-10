Газета
Политика

МИД Польши: НАТО может обсудить идею перехвата БПЛА над Украиной

Об этом альянс попросил Киев
Ведомости

В НАТО могут вернуться к обсуждению идеи перехвата беспилотников и ракет над Украиной, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции.

«Мы вернемся к этой теме», – сказал он (цитата по ТАСС).

Он также рассказал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига запросил союзников по НАТО сбивать российские дроны и ракеты до того, как они нарушат воздушное пространство стран блока. Сикорский подчеркнул, что никакие решения еще не были приняты.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России. Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецка сообщала, что в Польше обнаружили обломки семи беспилотников, а также, предположительно, одной ракеты «неизвестного происхождения».

После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой.

Минобороны России заявило, что не намечало целей для ударов на территории Польши. Ведомство выразило готовность участвовать в необходимых консультациях с Варшавой.

