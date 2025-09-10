Газета
Главная / Политика /

МВД Польши сообщило об обнаружении обломков семи БПЛА и одной ракеты

Ведомости

В Польше обнаружили обломки семи беспилотников, а также, предположительно, одной ракеты. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецка, передает PAP.

Она охарактеризовала ракету, чьи обломки были найдены, как «неизвестного происхождения».

Кроме того, Галецка указала точные места, где были найдены обломки БПЛА. По ее информации, по одному дрону нашли в деревнях Чечники и Чоснувка, волостях Вырыки, Вохвнь и Мнишкув, селах Кшивовежба-Коленя, Выхалев, а также в городе Олесно.

Министр обороны Литвы: трудно оценить, была ли цель БПЛА в Польше преднамеренной

Политика / Международные отношения

Галецка подчеркнула, что в ближайшее время могут появиться сведения о новых найденных беспилотниках.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что в общей сложности над территорией Польши зафиксировали 19 беспилотников. Первый был обнаружен в 23:30 по местному времени (00:30 мск), последний – в 6:30 по местному времени (7:30 мск). По его информации, некоторые из БПЛА летели со стороны Белоруссии. Около четырех беспилотников удалось ликвидировать.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Туск заявил, что дроны якобы были российскими. В НАТО заявили, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте находится в контакте с польским руководством, альянс проводит тесные консультации с Польшей.

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Польше и Литве была передана информация о ночных взаимных атаках дронами между Россией и Украиной. В заявлении указано, что Варшава была проинформирована о «заблудившихся беспилотниках». Получив предупреждение, Польша подняла в воздух дежурные силы для реагирования.

