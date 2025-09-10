МВД Польши сообщило об обнаружении обломков семи БПЛА и одной ракеты

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что в общей сложности над территорией Польши зафиксировали 19 беспилотников. Первый был обнаружен в 23:30 по местному времени (00:30 мск), последний – в 6:30 по местному времени (7:30 мск). По его информации, некоторые из БПЛА летели со стороны Белоруссии. Около четырех беспилотников удалось ликвидировать.