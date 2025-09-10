Министр обороны Литвы: трудно оценить, была ли цель БПЛА в Польше преднамеренной
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что пока сложно определить, были ли беспилотники, нарушившие воздушное пространство Польши, преднамеренной атакой. Ее слова передает Delfi.
«В настоящий момент правительство Польши рассматривает это как акт агрессии. С технической точки зрения – были ли эти дроны дезориентированы или направлены намеренно, рассматривая Польшу как цель, – ответа пока нет. Ведется расследование. Польша оценивает это как акт агрессии, и это правильный подход», – сказала Шакалене.
В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Туск заявил, что дроны якобы были российскими. В НАТО заявили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте находится в контакте с польским руководством, альянс проводит тесные консультации с Польшей.
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Польше и Литве была передана информация о ночных взаимных атаках дронами между Россией и Украиной. В заявлении указано, что Варшава была проинформирована о «заблудившихся беспилотниках». Получив предупреждение, Польша подняла в воздух дежурные силы для реагирования.
Позднее стало известно, что Варшава рассматривает возможность обращения к ст. 4 Североатлантического договора на фоне ситуации с беспилотниками. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.