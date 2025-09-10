Белоруссия предупредила Польшу о заблудившихся дронах и сама сбила часть

Сегодня Польша сообщила, что в ночь на 10 сентября в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что дроны якобы были российскими. Он добавил, что находится в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО и союзниками республики. НАТО пока официально лишь подтвердило, что над Польшей были сбиты беспилотники, но не указывало, чьи именно. Агентство Reuters писало со ссылкой на источники, что в альянсе не считают инцидент нападением.