Белоруссия предупредила Польшу о заблудившихся дронах и сама сбила часть

Белоруссия предупредила Польшу о заблудившихся дронах и сама сбила частьВаршава утверждает, что БПЛА были российскими
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Польше и Литве была передана информация о ночных взаимных атаках дронами между Россией и Украиной. В заявлении указано, что Варшава была проинформирована о «заблудившихся беспилотниках». Получив предупреждение, Польша подняла в воздух дежурные силы для реагирования.
«Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы», – сообщил Муравейко.
Кроме того, белорусские силы ПВО уничтожили часть дронов, которые отклонились от курса над территорией страны из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Муравейко отметил, что такой обмен информацией способствует мерам доверия и безопасности в регионе. «Белоруссия и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Республикой Польша и странами Балтии», – заверил начальник генштаба.
Сегодня Польша сообщила, что в ночь на 10 сентября в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что дроны якобы были российскими. Он добавил, что находится в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО и союзниками республики. НАТО пока официально лишь подтвердило, что над Польшей были сбиты беспилотники, но не указывало, чьи именно. Агентство Reuters писало со ссылкой на источники, что в альянсе не считают инцидент нападением.
Российские власти пока не комментировали инцидент.