Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Туск назвал российскими залетевшие в Польшу БПЛА

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нарушившие воздушное пространство республики беспилотные летательные аппараты (БПЛА) якобы были российскими. Политик написал об этом в соцсети X.

По его словам, вечером 9 сентября воздушное пространство Польши якобы было нарушено «огромным количеством российских беспилотников».

«Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты», – отметил Туск.

МВД Польши сообщило о сбитых в республике дронах

Политика / Международные новости

Польский премьер добавил, что находится в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО и союзниками республики.

В ночь на 10 сентября стало известно о закрытии польского аэропорта «Жешув-Ясенка» и воздушного пространства над аэропортом «Люблин» в связи с «незапланированной военной активностью». Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщало о якобы российских ударах по объектам на Украине, заявив, что выполнены все процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В небо поднялись польские и союзные самолеты, а «наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности».

Туск проинформировал Рютте «о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство» и начал экстренное заседание с министрами, ответственными за безопасность.

Министерство внутренних дел и администрации Польши сообщило о ликвидации иностранных БПЛА, отметив, что операции силовых структур продолжаются в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь