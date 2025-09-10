Туск назвал российскими залетевшие в Польшу БПЛА

В ночь на 10 сентября стало известно о закрытии польского аэропорта «Жешув-Ясенка» и воздушного пространства над аэропортом «Люблин» в связи с «незапланированной военной активностью». Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщало о якобы российских ударах по объектам на Украине, заявив, что выполнены все процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В небо поднялись польские и союзные самолеты, а «наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности».