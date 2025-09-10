Туск назвал российскими залетевшие в Польшу БПЛА
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нарушившие воздушное пространство республики беспилотные летательные аппараты (БПЛА) якобы были российскими. Политик написал об этом в соцсети X.
По его словам, вечером 9 сентября воздушное пространство Польши якобы было нарушено «огромным количеством российских беспилотников».
«Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты», – отметил Туск.
Польский премьер добавил, что находится в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО и союзниками республики.
В ночь на 10 сентября стало известно о закрытии польского аэропорта «Жешув-Ясенка» и воздушного пространства над аэропортом «Люблин» в связи с «незапланированной военной активностью». Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщало о якобы российских ударах по объектам на Украине, заявив, что выполнены все процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В небо поднялись польские и союзные самолеты, а «наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности».
Туск проинформировал Рютте «о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство» и начал экстренное заседание с министрами, ответственными за безопасность.
Министерство внутренних дел и администрации Польши сообщило о ликвидации иностранных БПЛА, отметив, что операции силовых структур продолжаются в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.